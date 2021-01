Mapfre AM vise d' autres acquisitions en France

(NEWSManagers.com) - Mapfre AM poursuit son internationalisation. Doté de 40 milliards d' euros sous gestion, le gérant entend accélérer la distribution de ses fonds en Europe mais aussi au-delà. La France fait partie des territoires en ligne de mire. La filiale de l' assureur espagnol est déjà présente dans l' Hexagone au travers de sa prise de participation de 25% dans la Financière Responsable en 2017 et détient aussi un accord avec le spécialiste de la gestion de patrimoine Olifan Group. " Nous avons une stratégie de boutique multi asset et si nous rencontrons en France un gérant de petite ou moyenne taille dont les compétences complètent parfaitement notre modèle, nous serions très heureux d' entamer des discussions" , indique à L'Agefi Jose Luis Jimenez Guajardo-Fajardo, responsable de l' investissement (CIO) chez Mapfre.

Au-delà de l' Hexagone, Mapfre AM veut également distribuer ses fonds au Royaume-Uni. " Un certain nombre d' institutions ont témoigné de l' intérêt pour nos fonds ESG ainsi que pour Mapfre Behavioral Fund, un fonds d' actions européennes qui vise à tirer parti des inefficiences du marché causées par le biais psychologique des investisseurs" , explique le CIO. Au-delà des frontières européennes, le gérant, qui dispose d' une alliance stratégique aux Etats-Unis avec Boyar AM, entend aussi commencer à distribuer ses fonds en Amérique latine.

Focus sur l'ESG

En 2021, le renforcement de son exposition aux fonds ESG, qui incluent actuellement Mapfre Capital Responsable, Mapfre Good Governance et Mapfre Inclusion Responsable, reste aussi d' actualité. Lancé avec la Financière Responsable, ce dernier vise à investir dans des entreprises qui s' engagent à promouvoir l' inclusion des personnes handicapées au sein de leurs effectifs : " Un an après son lancement, ce fonds a généré une performance de 4%, ce qui tend à confirmer notre thèse d' investissement selon laquelle une entreprise inclusive est susceptible de créer de la valeur sur le long terme" , note le CIO de Mapfre.

Mapfre AM entend aussi poursuivre son offensive dans les actifs alternatifs, où ses encours s'élèvent à 1,05 milliard d'euros. " Nous avons déjà lancé différents fonds immobiliers en Europe aussi bien qu' un fonds de private equity (ndlr : avec Altamar et Abante) et un fonds d' infrastructures avec l' aide de Macquarie et Abante" , explique Jose Luis Jimenez Guajardo-Fajardo. Le gérant entend aussi mener à bien la fusion, récemment annoncée, de deux fonds obligataires - Mapfre AM Global Bond Fund et Capital Investment Spain International Fund - afin d' ouvrir la commercialisation du fonds réunifié aux investisseurs privés et institutionnels.