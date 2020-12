Mapfre AM veut participer à la consolidation de la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) -

La filiale de gestion d'actifs de l'assureur espagnol Mapfre, Mapfre AM, veut " étendre son activité en continuant à chercher de nouvelles alliances qui génèreront de la valeur ajoutée à ses clients" , a déclaré jeudi le directeur général de Mapfre AM, Alvaro Anguita. Le responsable des investissements de Mapfre, José Luis Jiménez, a précisé que la grande volatilité du secteur financier, le renforcement de la régulation et la fragmentation de la gestion d'actifs allaient " motiver" Mafpre à tirer parti de ces opportunités.

Mapfre AM gère plus de 40 milliards d'euros d'encours dont 34 provenant des portefeuilles propres au groupe et 6,5 de ses fonds d'investissements, de pension et de sa Sicav luxembourgeoise.

En France, le géant espagnol de l' assurance est entré au capital de La Française en 2017, dans le cadre d' un partenariat stratégique.