Mapfre AM se réorganise
information fournie par Agefi Asset Management  25/12/2025 à 08:15

L’assureur espagnol Mapfre réorganise sa société de gestion d’actifs, Mapfre Asset Management. Ainsi, la société se composera désormais de deux pôles : un pour l’investissement et un pour l’allocation d’actifs. Le pôle investissement est axé sur le développement de fonds traditionnels obligataires, actions, alternatifs et ALM, tandis que le pôle allocation d’actifs sera axé sur les stratégies multi-classes d’actifs et la sélection de fonds.

L’objectif de cette refonte est d’évoluer d’une usine à produits vers une usine à services.

Mapfre AM terminera l’année avec une collecte nette de 450 millions d’euros et 12,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans des fonds communs de placement et des fonds de pension. D’ici 2026, la société prévoit de dépasser les 700 millions d’euros de souscriptions nettes, soit une hausse de 55?%, selon un communiqué. Si l’on inclut le volume d’actifs des portefeuilles du groupe, le total des actifs sous gestion du gestionnaire d’actifs dépasse 43 milliards d’euros.

