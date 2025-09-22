 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mapfre AM lance son premier fonds monétaire
information fournie par Agefi Asset Management  22/09/2025 à 08:15

Mapfre AM, la société de gestion du groupe espagnol Mapfre, va lancer son premier fonds monétaire, Mapfre AM Eurocash.

Les rendements du fonds seront liés à l'évolution des taux d’intérêt à court terme dans la zone euro.

Le fonds, domicilié au Luxembourg, sera investi dans des instruments obligataires libellés en euros, notamment des titres de créance publics et privés négociés sur les marchés réglementés des Etats membres de l’OCDE, tous dotés d’une notation de crédit « investment grade ».

La durée du portefeuille ne dépassera pas six mois, avec une échéance moyenne maximale d’un an.

