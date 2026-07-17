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« Manque d'enthousiasme » : Netflix plonge de 9 % alors que des prévisions de résultats décevantes renforcent les doutes quant à sa croissance
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Netflix ( NFLX.O ) a chuté de 9,2 % vendredi avant l'ouverture de la Bourse, à la suite d'une nouvelle prévision de résultats inférieure aux attentes de la part du géant du streaming, ce qui a renforcé les doutes quant à sa capacité à maintenir son élan de croissance.

Bien que l’entreprise ait dépassé son modèle traditionnel basé sur les abonnements, en s’appuyant sur la publicité, les contenus en direct et les hausses de prix pour augmenter son chiffre d’affaires par utilisateur, elle est engagée dans une bataille pour capter l’attention des utilisateurs face aux médias traditionnels tels que Walt Disney DIS.N et aux réseaux sociaux comme YouTube. Le titre a perdu plus de 44 % depuis qu’il a atteint son plus haut historique en juin 2025.

"L’histoire manque de dynamisme", a déclaré Jeffrey Wlodarczak, analyste chez Pivotal Research Group.

La croissance du nombre d’abonnés reste au cœur de l’activité de Netflix, a-t-il précisé, ajoutant que les jeunes publics se tournent de plus en plus vers les plateformes gratuites de réseaux sociaux au détriment des contenus de longue durée.

"Nous pensons que cela se traduira par un ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés et que l’entreprise tentera de compenser cette tendance par des hausses de prix plus agressives et des investissements accrus dans les contenus."

L’entreprise a publié jeudi des prévisions de bénéfice par action et de chiffre d’affaires trimestriels inférieurs aux estimations des analystes pour un deuxième trimestre consécutif , ce qui a conduit au moins 11 analystes à revoir leurs objectifs de cours à la baisse.

Le géant du streaming réduira également la fréquence de publication de son rapport sur les heures de visionnage, qui passera de deux fois par an à une fois par an à compter de janvier 2027. Il a cessé de publier ses chiffres d’abonnés trimestriels en 2025.

Le premier semestre 2026 n’a guère contribué à apaiser les craintes baissières, et la programmation du second semestre s’avère moins solide qu’il y a un an, ce qui alimente les arguments baissiers, selon les analystes de Jefferies.

L'action Netflix se négociait à 19,92 fois les estimations de bénéfices prévisionnels sur 12 mois, contre 13,54 pour Walt Disney et 6,57 pour Comcast CMCSA.O .

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/07/2026 à 11:05:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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