ManpowerGroup atteint son niveau le plus bas depuis 13 ans, avec des bénéfices en baisse au troisième trimestre

16 octobre - ** Les actions du fournisseur de services d'emploi ManpowerGroup MAN.N chutent d'environ 7 % à 35,19 $, atteignant leur plus bas niveau depuis près de 13 ans
** La société annonce un bénéfice net de 0,38 $ par action pour le troisième trimestre, en baisse par rapport à 0,47 $ par action pour la même période de l'année précédente
** Les bénéfices trimestriels ont été affectés par des coûts de restructuration et des pertes de change hors trésorerie liées à l'hyperinflation en Argentine
** La marge brute de 16,6 % au troisième trimestre reflète la faiblesse du recrutement permanent et la baisse de l'activité d'outplacement
** Les actions ont chuté de 38,9% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance
