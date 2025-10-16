ManpowerGroup atteint son niveau le plus bas depuis 13 ans, avec des bénéfices en baisse au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du fournisseur de services d'emploi ManpowerGroup MAN.N chutent d'environ 7 % à 35,19 $, atteignant leur plus bas niveau depuis près de 13 ans

** La société annonce un bénéfice net de 0,38 $ par action pour le troisième trimestre, en baisse par rapport à 0,47 $ par action pour la même période de l'année précédente

** Les bénéfices trimestriels ont été affectés par des coûts de restructuration et des pertes de change hors trésorerie liées à l'hyperinflation en Argentine

** La marge brute de 16,6 % au troisième trimestre reflète la faiblesse du recrutement permanent et la baisse de l'activité d'outplacement

** Les actions ont chuté de 38,9% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance