ManpowerGroup: à nouveau distingué par Ethisphere information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 15:43









(CercleFinance.com) - ManpowerGroup indique avoir été reconnu, pour la 16e fois, comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere, un leader mondial dans la définition et la promotion des normes de pratiques éthiques dans les affaires.



'L'entreprise reste la seule de son secteur à être reconnue depuis plus de 15 ans pour son rôle essentiel dans la conduite de changements positifs dans les sociétés et les communautés du monde entier', souligne le groupe de services en ressources humaines.



L'évaluation des 'entreprises les plus éthiques au monde' est fondée sur le quotient éthique exclusif d'Ethisphere. 'En 2025, 136 lauréats ont été ainsi distingués dans 19 pays et 44 secteurs', précise ManpowerGroup.





