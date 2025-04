Manpower: les résultats et les prévisions déçoivent information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Manpower a annoncé jeudi avoir enregistré une forte baisse de ses résultats au premier trimestre, qu'il impute à un environnement difficile en Europe et en Amérique du Nord.



Le spécialiste du recrutement et du travail temporaire a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de seulement 5,6 millions de dollars, soit 0,12 dollar par titre, contre 39,7 millions de dollars, ou 0,81 dollar par action, un an auparavant.



Le groupe de Milwaukee, qui réalise la plus grande partie de son activité en Europe, indique avoir pâti charges de restructuration et d'impôts provenant notamment d'un changement de législation en France.



En excluant ces éléments, Manpower aurait affiché un BPA de 0,44 dollar, encore inférieur au consensus de 0,50 dollar.



Son chiffre d'affaires a diminué de 7%, dont 2% en données organiques, pour s'établir à 4,1 milliards de dollars, une performance légèrement supérieure au consensus qui visait quatre milliards.



Pour le deuxième trimestre, la société dit anticiper un bénéfice par action compris entre 0,65 et 0,75 dollar, c'est-à-dire moins que les 0,99 dollar attendu par Wall Street.



Jonas Prising, le PDG, indique que les perspectives entourant l'évolution de la demande sont devenues moins claires au vu des récents développements de la politique commerciale, qui créent selon lui un environnement 'incertain'.



Ces résultats inférieurs aux attentes et ces prévisions moins bonnes que prévu pesaient sur le cours de l'action, qui abandonnait plus de 9% en cotations avant-Bourse, après avoir déjà perdu 14% cette année.





