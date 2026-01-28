 Aller au contenu principal
Manitou sur une bonne dynamique
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:11

Manitou a vu ses revenus progresser de 10%, à 721 millions d'euros, au cours du quatrième trimestre 2025.

Parallèlement, les prises de commandes machines ont bondi de près de 37%, à 726 millions d'euros, sur la même période. Ainsi, à la fin de l'année 2025, le carnet de commandes machines s'élevait à 1,121 milliard d'euros, contre 1,084 milliard d'euros un an plus tôt.

Pour 2025, le groupe anticipe un résultat opérationnel courant de 5,5% du chiffre d'affaires, et pour 2026, les revenus sont attendus en hausse de l'ordre de 4%.

Valeurs associées

MANITOU BF
18,000 EUR Euronext Paris +1,12%
