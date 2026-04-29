Manitou signe un bon début d'année
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 10:38
"Cela reflète une bonne dynamique des marchés européens ( 13%), notamment pour les chariots télescopiques et les loueurs. A l'inverse, les régions de l'Amérique du Nord et du LATAM sont sous pression (-14% et -13% respectivement)", souligne Oddo BHF, à surperformance sur le titre.
Avant d'ajouter : "Le bilan est sain, les profits sont confortables et le groupe est dans une dynamique de gains de parts de marché".
Sur la période, les prises de commandes de machines progressent également, atteignant 631 MEUR contre 574 MEUR un an plus tôt, soit une hausse de 9,9%.
Fort de ce bon début d'année, le groupe anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% sur l'ensemble de l'exercice 2026.
Manitou prévoit par ailleurs un résultat opérationnel courant autour de 5% du chiffre d'affaires, traduisant une rentabilité attendue globalement stable.
Valeurs associées
|20,900 EUR
|Euronext Paris
|-1,18%
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite
-
Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Tesla TSLA.O a annoncé mercredi que son premier camion Semi avait commencé à sortir d'une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer