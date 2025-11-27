Manitou se dote d'un nouveau comité exécutif
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 07:07
Ainsi, Brad Boehler rejoint Manitou en tant que president North America, Jean Rouault est nommé president distribution Europe et Steve Ryder, president LAPAM (Amérique Latine, Pacifique, Asie, Moyen-Orient, Afrique et Océanie).
Quatre directions transversales sont confiées à Maurizio Achilli (procurement), Elisabeth Ausimour (innovative business & technologies), Corinne Le Guyader (commercial excellence & service) et Pierre Paineau (manufacturing & industrial).
Trois membres actuels du comité exécutif poursuivent leurs missions : Céline Brard (chief financial officer), Christine Prat (chief human resources officer) et Hervé Rochet (chief transformation & governance officer).
Par ailleurs, le 3e mandat de Michel Denis comme directeur général arrivant à son terme le 11 juin 2026, un processus de recrutement a été lancé pour désigner son successeur à la tête du groupe de matériel de manutention.
Valeurs associées
|18,600 EUR
|Euronext Paris
|+1,64%
