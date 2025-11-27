 Aller au contenu principal
Manitou se dote d'un nouveau comité exécutif
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 07:07

Dans la perspective du déploiement de sa nouvelle feuille de route stratégique 'LIFT 2030', Manitou annonce un nouveau comité exécutif à compter du 1er janvier 2026, fondé sur une nouvelle structure opérationnelle autour de trois zones géographiques.

Ainsi, Brad Boehler rejoint Manitou en tant que president North America, Jean Rouault est nommé president distribution Europe et Steve Ryder, president LAPAM (Amérique Latine, Pacifique, Asie, Moyen-Orient, Afrique et Océanie).

Quatre directions transversales sont confiées à Maurizio Achilli (procurement), Elisabeth Ausimour (innovative business & technologies), Corinne Le Guyader (commercial excellence & service) et Pierre Paineau (manufacturing & industrial).

Trois membres actuels du comité exécutif poursuivent leurs missions : Céline Brard (chief financial officer), Christine Prat (chief human resources officer) et Hervé Rochet (chief transformation & governance officer).

Par ailleurs, le 3e mandat de Michel Denis comme directeur général arrivant à son terme le 11 juin 2026, un processus de recrutement a été lancé pour désigner son successeur à la tête du groupe de matériel de manutention.

