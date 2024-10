Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Manitou: repli de 3% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Manitou affiche un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois 2024 de deux milliards d'euros, en repli de 3% en données brutes comme en comparable, dont un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 593 millions, en recul de 10%.



'Ce ralentissement résulte d'une détérioration du contexte économique et géopolitique depuis l'été ainsi que d'un niveau de stock encore élevé chez les concessionnaires de l'Europe du Nord et de l'Amérique du Nord', explique son directeur général Michel Denis.



N'anticipant pas, à ce jour, d'évolution majeure des conditions économiques, le groupe de matériel de manutention prévoit, pour l'ensemble de 2024, un chiffre d'affaires légèrement en deçà de 2023 avec un résultat opérationnel supérieur à 7% du chiffre d'affaires.





Valeurs associées MANITOU BF 17,26 EUR Euronext Paris +3,60%