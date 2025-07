Manitou: projet de joint-venture avec Hangcha information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Manitou Group et Hangcha, fabricant de chariots élévateurs industriels, font part de la signature d'un accord portant sur la création d'une joint-venture spécialisée dans la fabrication et la distribution de batteries lithium-ion, basée en France.



Sa création sera effective après l'étude et l'agrément des autorités de la concurrence européenne. Elle fonctionnera en toute indépendance, afin d'adresser le marché des batteries lithium-ion et d'apporter de nouvelles solutions aux clients.



Cette joint-venture vise à aider les clients à remplacer les batteries plomb de leurs véhicules par des batteries plus durables. De nouvelles gammes de produits sont aussi concernées, dont les chariots élévateurs Manitou ME LIFT.



Implantée au Mans, au sein d'un site déjà existant, la nouvelle société ainsi créée va recruter des ingénieurs, des opérateurs, mais également des commerciaux et des techniciens chargés du service après-vente.





