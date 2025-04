Manitou: plan stratégique et objectifs à horizon 2030 information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - En marge de la présentation de son plan stratégique, Manitou indique viser à horizon 2030 un chiffre d'affaires supérieur à 3,8 milliards d'euros, ainsi qu'un ROC et un EBITDA courant supérieurs à respectivement 7,5% et 10% du CA.



Par son plan stratégique baptisé 'LIFT', qui couvre les années 2026 à 2030, le groupe de matériel de manutention ambitionne de consolider sa position de leader sur les chariots télescopiques, et de renforcer sa présence dans les nacelles élévatrices.



Manitou prévoit aussi d'accélérer sa transition énergétique en élargissant ses gammes de machines électriques et des services associés, d'offrir la meilleure expérience possible à ses clients et de renforcer sa marque employeur pour attirer les talents.



Par ailleurs, il fait évoluer son modèle opérationnel d'une organisation en deux divisions vers une organisation en trois zones géographiques : Amérique du Nord, Europe et LAPAM (Amérique Latine, Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient).





