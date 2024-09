Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Manitou: extension de son usine à Yankton aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 08:39









(CercleFinance.com) - Manitou Group a inauguré l'extension de 7 000 m² de son usine basée à Yankton, Dakota du Sud aux États-Unis.



Cet événement coïncide avec le 50e anniversaire de ce site dédié à la production de chariots télescopiques et chargeuses articulées.



Cette extension permet notamment soutenir la production de la nouvelle gamme de chariots télescopiques dédiée au marché nord-américain.



Avec 7 000 m² qui viennent s'ajouter aux 20 000 m² déjà existants, cet investissement de 18 ME permet au site de Yankton de se doter de moyens industriels innovants.





