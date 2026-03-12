 Aller au contenu principal
Manitou : décroche de -13,5% jusque sur 17,82E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 14:59

Manitou qui subit une compression de ses marges et une basse de rentabilité décroche de -13,5% jusque sur 17,82E, comblant au passage le "gap" des18E du 28 janvier.
Le titre test dans un même élan la zone de soutien des 17,7E du 21 janvier.
Le prochain support se situe à 16,90E, il s'agit du plancher du 20/10/2025, le suivant vers 16,1E (c'est le plus bas annuel de clôture du 7/4/2025).

