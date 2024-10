Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Manitou: début de construction d'une nouvelle usine information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Manitou Group indique débuter la construction d'une nouvelle usine de mécano-soudure, à proximité des deux sites d'assemblage de nacelles de Candé (Maine-et-Loire), chantier qui s'étendra sur 74.000 m² pour 20.000 m² de bâtis industriels.



Cet investissement de 60 millions d'euros s'inscrit dans un plan global de développement des sites industriels du groupe, et lui permettra d'internaliser une étape importante de la fabrication de nacelles élévatrices de personnes.



Le nouvel outil industriel aidera Manitou à répondre à la croissance structurelle des marchés en Europe ainsi qu'à l'international, notamment aux Etats-Unis. Les travaux s'étaleront jusqu'à fin 2025 pour un démarrage de la production au début de l'été 2026.





