Manitou BF, revenus en nette hausse

Le spécialiste de la fabrication et de la commercialisation de matériels de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement a affiché une solide dynamique sur les neuf premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires cumulé s'est élevé à 2,069 milliards d'euros, en progression de 12,3% en données publiées.

Sur le seul troisième trimestre, les revenus ont atteint 642 millions d'euros, en hausse de 13%. Cette trajectoire a été soutenue par la robustesse des marchés européens ( 13,3% sur le trimestre) et par un vif rebond des livraisons en Amérique du Nord ( 43,8%), tandis que la région LAPAM (Amérique latine, Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient) continue de pâtir de la concurrence asiatique et des tensions géopolitiques régionales.

En parallèle, la demande commerciale est bien orientée. Les prises de commandes se sont élevées à 512 millions d'euros au troisième trimestre ( 19,3% sur un an). De son côté, le carnet de commandes machines s'est établi à 1,051 milliard d'euros au 30 septembre.

Fort de ces avancées et d'une gestion active des tensions sur les approvisionnements en matières premières, Manitou a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026. Le constructeur table toujours sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires comprise entre 6,5 et 8%, ainsi que sur un taux de résultat opérationnel courant attendu entre 5,3 et 5,6%.