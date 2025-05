Manitou : acquisition de l’activité robotique de la société Sitia

(AOF) - Manitou Group annonce l'acquisition de la branche d'activité robotique de Sitia. En cohérence avec la nouvelle feuille de route Lift présentée fin avril, Manitou Group fait de la robotisation un axe d'innovation structurant en se dotant de compétences reconnues dans ce domaine. Une équipe de sept personnes, parmi lesquelles des doctorants et ingénieurs, bénéficiant chacun d'une grande expertise dans le développement de robots, avec notamment la création d'un robot tracteur agricole autonome Trektor, va rejoindre les équipes R&D de Manitou Group.

Cette acquisition intègre également la propriété intellectuelle de la branche d'activité robotique de Sitia.

L'expertise robotique de Sitia permettra au groupe d'accélérer le développement de produits et services à forte valeur ajoutée, en s'adressant aux besoins de ses clients des secteurs agricole et semi-industriel.

Avec cette acquisition, le groupe place la robotisation au cœur de ses prochains développements, et créera dès cette année un nouveau pôle "Manitou Group Robotics".

Julien Waechter, vice-président R&D de Manitou Group précise : "Sitia est un partenaire avec qui nous travaillons depuis près de 10 ans, et qui a engagé sa transformation vers une activité robotique de pointe. Avec cette acquisition, nous allons enrichir nos compétences avec une équipe d'experts reconnus, bénéficier de briques technologiques éprouvées, associées au savoir-faire de Manitou Group. Nous souhaitons ainsi renforcer notre leadership pour continuer d'innover et aller plus loin dans le développement de solutions, et ainsi répondre aux nouvelles attentes de nos clients".

