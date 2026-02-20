Mangoceuticals progresse grâce aux ventes élevées de son traitement injectable à la testostérone

20 février - ** Les actions de la plateforme de télésanté Mangoceuticals MGRX.O augmentent de 43% à 51 cents avant la mise sur le marché

** La société a déclaré que son nouveau plan de thérapie à la testostérone injectable à 99 $/mois a vu ses ventes bondir de 336 % d'un mois sur l'autre depuis la mi-décembre

** MGRX dit qu'elle a également réduit ses coûts d'acquisition de clients de plus de la moitié

** Mangoceuticals s'attend à ce que la thérapie à la testostérone devienne son principal moteur de croissance

** En 2025, MGRX a plongé de 70%