Mangione doit comparaître lors d'une audience préalable à son procès pour le meurtre du directeur général d'une compagnie d'assurance maladie américaine

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* Mangione a plaidé non coupable de harcèlement dans le cadre d'une affaire fédérale

* Le juge avait auparavant rejeté les accusations fédérales de meurtre et de détention d'armes

* Il est toujours poursuivi pour meurtre devant un tribunal de l'État de New York

par Jack Queen

Luigi Mangione , l’homme accusé d’avoir abattu un dirigeant d’une compagnie d’assurance maladie sur un trottoir de Manhattan en 2024, doit comparaître lundi devant un tribunal fédéral en vue de son procès fédéral pour harcèlement, après que les accusations de meurtre et de détention d’armes ont été rejetées. Mangione, âgé de 28 ans, est accusé d’avoir tué Brian Thompson , directeur général d’UnitedHealthcare, devant un hôtel de Midtown.

Cette fusillade a été condamnée par les responsables publics, mais elle est devenue emblématique de la frustration ressentie par de nombreux Américains face à la hausse des coûts des soins de santé et aux pratiques du secteur de l’assurance maladie. Mangione a plaidé non coupable dans le cadre de la procédure fédérale, en attendant son procès prévu en novembre devant la juge fédérale de district Margaret Garnett à Manhattan. Mangione fait toujours l’objet d’accusations de meurtre portées par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, devant le tribunal de l’État de New York.

Lors de l’audience de lundi, les parties devraient aborder les questions relatives à la sélection du jury et au calendrier de la procédure. En janvier, la juge Garnett avait écarté les accusations de meurtre et de détention d’armes pour des raisons de formalités juridiques. Cette décision a écarté la possibilité d’une peine de mort pour Mangione, bien qu’il puisse encore encourir une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est reconnu coupable de harcèlement criminel lors du procès fédéral. La peine capitale aurait été une possibilité dans le cadre d’un procès fédéral pour meurtre, mais elle n’est pas prévue par la loi de l’État de New York.

Thompson dirigeait la branche d’assurance d’ UNH.N du groupe UnitedHealth avant d’être assassiné tôt le matin devant un hôtel où se tenait une conférence d’investisseurs. Mangione a été arrêté en Pennsylvanie après une chasse à l’homme de cinq jours. Certains détracteurs du secteur de l’assurance maladie ont apporté leur soutien à Mangione en collectant des fonds pour sa défense et en assistant à ses comparutions au tribunal en signe de solidarité. Mangione a plaidé non coupable des chefs d’accusation d’homicide, de détention d’armes et de falsification portés par le procureur Bragg. Son procès dans cette affaire est prévu en septembre devant le juge Gregory Carro à Manhattan.