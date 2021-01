Mandarine termine l'année 2020 avec un encours géré de 2,7Md€

(NEWSManagers.com) - Mandarine Gestion a terminé l'année avec un encours géré de 2,7 milliards d'euros, un niveau que Marc Renaud, son fondateur, a qualifié de " réjouissant par rapport à la situation de fin mars" , à l'occasion d'une conférence de presse. Le dirigeant faisait allusion à la " décollecte massive" enregistrée au mois de mars, au plus fort de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Après quelques semaines de frayeur, la société de gestion a pu renouer avec la collecte, principalement sur les 4 derniers mois de 2020, mais ce retour en grâce n'a pas permis de rattraper la chute de mars.

Le fonds géré directement par Marc Renaud, Mandarine Valeur, présente un encours de 410 millions d'euros après 250 millions en novembre. Au pic de sa gestion, avant la crise grecque de 2011, le fonds affichait un encours de 1,2 milliard.

Le dirigeant s'est expliqué également sur le fait que son fonds Valeur n'était pas labellisé ISR, alors que la moitié de la gamme l'est et que le fonds suit des critères ESG. " Le label suppose que l'on intègre les valeurs ayant les meilleures notes ESG, mais c'est une logique contradictoire avec ma façon de gérer car mon travail est de prendre les valeurs décotées. Or, je préfère avoir un mauvais ou un ex-mauvais élève en ESG qui améliore ses perspectives, plutôt que d' acheter des valeurs à leur plus haut, sous prétexte qu'elles sont bien notées, explique-t-il. Je préfère acheter Total qui dit qu' il va changer que d' acheter une boite 'verte' qui fera des profits dans 10 ans" .

Concernant un retour en grâce de la gestion " value" , une gestion dont il est l'un des grands spécialistes, Marc Renaud s'est voulu prudent. " Mon message n'est pas de dire que la value est ce qu' il y a de meilleur, ni même que cela revient, mais de dire que s'il y a un rebond durable de la value, on sera là. C' est le message que je souhaite que mes clients retiennent s' ils veulent de la value" .