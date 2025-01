Mandarine Gestion recrute Arnaud Ganet comme directeur du développement

Mandarine Gestion vient de recruter Arnaud Ganet en tant que directeur du développement, a appris L’Agefi. Son rôle sera de piloter les activités commerciales de la société de gestion aussi bien en France qu’à l’international. Il supervisera aussi les départements service clients, marketing et communication.

Arnaud Ganet vient de Groupama Asset Management, où il a passé plus de vingt ans et était dernièrement directeur commercial et service clients. Il y a aussi été directeur général de la filiale italienne, qu’il a créée à partir de 2006. Il a ensuite pris en charge le développement commercial mondial. Son expérience à l’international est un atout dont Mandarine compte profiter pour accélérer son développement en Europe.

Arnaud Ganet a débuté sa carrière en 1993 au sein du département des réseaux et du marketing de CSE Insurance Group à San Francisco aux Etats-Unis. A son retour en France, il exerce en tant que consultant et formateur en développement commercial au Centre de Formation de la Profession Bancaire. Il rejoint le groupe Groupama en 1998, où il assure l’animation et la formation des réseaux Groupama au sein de la banque Finama (banque du groupe), puis devient commercial clients institutionnels au sein de Groupama Asset Management.

Laurence Marchal