Mandarine Gestion promeut un nouveau gérant

(NEWSManagers.com) - Mandarine Gestion vient de promouvoir Théo Colombani au poste de cogérant de trois fonds actions. Il va travailler avec Adrien Dumas, le directeur de la gestion, et Marcelo Preto sur le fonds Mandarine Global Sport, et avec Augustin Lecoq et Aurelia Caruso pour les fonds Mandarine Europe Microcap et Mandarine Global Microcap.

Théo Colombani travaille chez Mandarine depuis la fin de ses études en 2020 comme analyste actions pour les fonds thématiques et microcaps. Il y avait déjà effectué un stage de césure comme assistant commercial en 2019.

Mandarine Gestion vient d'entrer en discussions exclusives en vue d'être cédée par son fondateur Marc Renaud au groupe LFPI.