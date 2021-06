Mandarine Gestion lance un fonds thématique sur le sport

(NEWSManagers.com) - Alors que l' euro de foot bat son plein, Mandarine Gestion sort un fonds actions mondiales sur le sport, Mandarine Global Sport, a appris NewsManagers. Ce fonds thématique sera investi dans des entreprises liées à l' économie du sport, quels que soient leur pays d' origine ou leur capitalisation. Il sera géré par Adrien Dumas, le nouveau directeur de la gestion de Mandarine Gestion, féru de sport, avec le soutien d' une équipe de gérants et analystes. Un analyste a d' ailleurs été recruté dans le cadre du lancement de ce fonds.

Pour couvrir l' économie du sport, Mandarine Gestion a identifié quatre sous-segments : les infrastructures et organisations sportives, les équipements et le matériel de sport, la performance du sportif et la consommation digitale. La performance du sportif englobe notamment les montres connectées, les ceintures cardio, les soins post effort, le diagnostic et le suivi musculaire ainsi que l' amélioration de l' hygiène alimentaire. L' équipe de gestion n' a en revanche pas vocation à investir dans les clubs de sport professionnels. L' univers d' investissement représente environ 400 valeurs dans le monde.

Ce fonds, qui sera concentré, vise à " capter la dynamique de croissance et d' innovation des entreprises de l' économie du sport, au cœur des évolutions sociétales et de consommation " , selon une présentation du fonds. Mandarine Gestion observe que le marché du sport représente 800 milliards de dollars de chiffres d' affaires dans le monde, 2 % du PIB mondial et 450.000 emplois rien qu' en France.

Une gamme thématique appelée à se développer

Pour la société de gestion, le sport est " une thématique de croissance long terme " , fondée sur une croissance de deux fois supérieure à celle du PIB mondial (+6 % par an sur 3 à 5 ans) , sur une hausse permanente des dépenses des ménages et un taux d' équipement encore faible chez les émergents.

En outre, cette thématique est transgénérationnelle et concerne tous les milieux sociaux. Elle s' inscrit aussi dans le cadre d' une quête de meilleure santé et d' un besoin de rapprochement avec la nature. Enfin, c' est un domaine source d' innovation, notamment pour les accessoires, mais aussi dans le domaine du e-sport.

Comme pour ses autres stratégies, Mandarine s' appuiera sur des critères financiers et extra-financiers.

Ce nouveau produit trouvera sa place aux côtés des autres fonds thématiques de Mandarine Gestion - Mandarine Active (thématique sociale), Mandarine Global Transition (transition écologique) et Mandarine Capital Solidaire (économie sociale et solidaire). Une gamme qui est encore amenée à se développer...