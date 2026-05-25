Mandarine Gestion lance un fonds high yield à échéance

Mandarine Gestion lance Mandarine Global Target 2032, son nouveau fonds obligataire high yield international à échéance. Ce produit vient compléter une gamme déjà composée de MAM Target 2027 et Mandarine Global Target 2030.

L’objectif du nouveau fonds est de capter les rendements d’obligations internationales d’entreprises à échéance fin 2032. Le fonds est investi majoritairement dans des titres de créance à haut rendement, avec une gestion du risque reposant sur une large diversification du portefeuille (près de 100 émetteurs). L’univers d’investissement est mondial afin de saisir les opportunités sur différents pays et devises, avec couverture systématique du risque de change.

Le fonds est géré par Gilles Frisch, directeur de la gestion high yield, aux côtés de Baptiste Perraudat, gérant obligataire. Les deux professionnels pilotent l’ensemble de la gamme de fonds datés de Mandarine, qui totalise plus de 500 millions d’euros d’encours sous gestion sur un encours total de 5 milliards d’euros.

Laurence Marchal