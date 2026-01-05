 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manchester United se sépare de son entraîneur Amorim
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:56

Manchester United a annoncé lundi qu'il démettait le Portugais Ruben Amorim de ses fonctions d'entraîneur, un an et deux mois après sa nomination et au lendemain de son match nul contre Leeds (1-1).

"Les dirigeants de Manchester United, qui occupent la sixième place de la Premier League, ont décidé à contrecœur que c'était le bon moment de procéder à un changement. Cela donnera à l'équipe les meilleures chances de terminer le plus haut possible en Premier League", a déclaré le club dans un communiqué.

United occupe la sixième place du classement, à 17 points du leader Arsenal.

Cette décision intervient au lendemain d'une journée où Ruben Amorim s'est montré irrité par les questions concernant la sécurité de son emploi et la confiance des dirigeants, affirmant avec défi qu'il était arrivé à United en tant qu'entraîneur disposant d'une autorité totale et non comme un simple entraîneur exécutant les ordres.

L'entraîneur de 40 ans a coupé court aux journalistes en leur reprochant vivement leurs "informations sélectives" avant de se lancer dans une défense énergique de sa position. Il a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de quitter Old Trafford, soulignant à plusieurs reprises son autorité managériale au-delà de ses simples fonctions d'entraîneur.

Le Portugais avait déjà semblé pessimiste vendredi à l'évocation du marché des transferts.

Le technicien avait été nommé à la tête des Red Devils en novembre 2024 après quatre saisons réussies au Sporting Portugal.

Successeur du Néerlandais Erik ten Hag alors que Manchester United était 14e de Premier League, Ruben Amorim n'a pas réussi à relancer le club mancunien, qui a terminé la saison 15e de Premier League et finaliste de la Ligue Europa.

Cette saison, les Mancuniens, qui ne jouent aucune compétition européenne, sont déjà distancés de la lutte pour le titre et ont été éliminés en Coupe de la ligue dès leur entrée en lice par une équipe de quatrième division.

La valse des entraîneurs se poursuit à Old Trafford puisque Ruben Amorim était le septième manager (sans compter les courts intérims) depuis le départ de l'emblématique Alex Ferguson en 2013.

Darren Fletcher, ancien milieu de terrain du club et actuel entraîneur des moins de 18 ans, dirigera l'équipe face à Burnley mercredi, a précisé le club aux vingt titres de champion d'Angleterre.

(Rédigé par Chiranjit Ojha et Pearl Josephine Nazare à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

Sport

Valeurs associées

MANCHESTER UTD-A
15,780 USD NYSE -0,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.01.2026 13:21 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des puces, secteur des cryptoactifs, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • Un ancien président du Stade rennais est décédé
    Un ancien président du Stade rennais est décédé
    information fournie par So Foot 05.01.2026 13:11 

    Une vie menée à la Julien Sorel. Il faisait partie de ces dirigeants qu’on ne reverra plus. Bernard Lemoux, président du Stade rennais FC entre 1973 et 1977, est décédé ce dimanche à l’âge de 83 ans. Rennais pur jus, né à deux pas du stade, Lemoux aimait le club ... Lire la suite

  • Les sept points communs entre France 1998 et Maroc 2026
    Les sept points communs entre France 1998 et Maroc 2026
    information fournie par So Foot 05.01.2026 13:08 

    « Il faut qu’on apprenne du scénario de la France en 1998 quand on veut grandir en tant qu’équipe qui veut gagner les CAN. » Walid Regragui a de bonnes références et sait de qui s’inspirer pour mener le Maroc vers les sommets. Mais les deux équipes se ressemblent-elles ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank