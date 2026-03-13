L’entraîneur de l’équipe féminine du Luxembourg licencié pour envoi de « messages inappropriés »

Entraîneur de l’équipe féminine du Luxembourg depuis 2020, après des passages comme assistant chez les jeunes de la sélection masculine, Daniel Santos a été démis de ses fonctions « à la suite de faits graves » , fait savoir la Fédération luxembourgeoise de (FLF) dans un communiqué publié ce jeudi.

En cause, plusieurs signalements effectués à l’encontre de l’entraîneur de 44 ans faisant état de « messages inappropriés » adressés à certaines joueuses de l’équipe . « Ces comportements, intervenant dans le cadre d’une relation d’autorité et de responsabilité, sont contraires aux valeurs éthiques et au cadre de respect exigé par la FLF » , écrit la Fédération.…

CMF pour SOFOOT.com