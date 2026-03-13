 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Petite rechute pour un cadre du Bayern Munich
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 15:13

Petite rechute pour un cadre du Bayern Munich

Petite rechute pour un cadre du Bayern Munich

Davies ne sera pas dans les clous. Voilà le seul coup dur munichois de la claque infligée à l’Atalanta lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-6) : la blessure d’Alphonso Davies.

Un couac qui ne fait pas non plus plaisir à la sélection canadienne. Comme le rapporte Reuters, le plus jeune buteur de l’histoire des Canucks est forfait pour les matchs de préparation à venir contre l’Islande (28 mars) et la Tunisie (1 er avril) .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank