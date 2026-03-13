Petite rechute pour un cadre du Bayern Munich
Davies ne sera pas dans les clous. Voilà le seul coup dur munichois de la claque infligée à l’Atalanta lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-6) : la blessure d’Alphonso Davies.
Un couac qui ne fait pas non plus plaisir à la sélection canadienne. Comme le rapporte Reuters, le plus jeune buteur de l’histoire des Canucks est forfait pour les matchs de préparation à venir contre l’Islande (28 mars) et la Tunisie (1 er avril) .…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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