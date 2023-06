Manchester United revoit à la hausse ses prévisions financières

(AOF) - Manchester United, dont le titre gagnait 2% en pré-Bourse, a relevé ce mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice ajusté, misant sur des revenus commerciaux et des recettes de match élevés, alors que le club de football anglais retrouve la Ligue des champions la saison prochaine. L'écurie sportive a déclaré qu'elle s'attendait à des recettes comprises entre 630 millions de livres (801,6 millions de dollars) et 640 millions de livres, par rapport à sa prévision précédente de 590 millions de livres à 610 millions de livres.

Manchester United a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés, qui devraient se situer entre 140 et 150 millions de livres pour l'année, contre une prévision précédente de 125 à 140 millions de livres.

Pour le troisième trimestre clos le 31 mars, la perte nette s'est élevée à 5,6 millions de livres, contre 27,7 millions de livres pour la même période de l'année précédente.

La famille Glazer, basée aux États-Unis et propriétaire du club, a déclaré en novembre qu'elle envisageait de vendre l'équipe sacrée à 20 reprises championne d'Angleterre.

Comme le rapportait récemment le média qatarien Al-Watan, proche du pouvoir de Doha, le cheikh Jassim Bin Hamad Bin Jassim bin Jaber Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), serait en passe de faire l'acquisition du club.

6 milliards d'euros était le montant qui aurait été convenu par la famille Glazer.

