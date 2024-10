Manchester United limoge son entraîneur

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le club de football anglais Manchester United, qui est coté à Wall Street, a annoncé le limogeage de son manager hollandais Erik Ten Hag sur fond de début de saison compliquée. La formation mancunienne, actuellement rangée à la 14ème place après 9 journées de Premier League, a nommé Ruud Van Nistelrooy, l'un des assistants de Ten Hag et ancien attaquant vedette du club, comme entraîneur principal intérimaire, dans l'attente du recrutement d'un nouveau technicien.

