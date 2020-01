Man Group nomme un responsable des investissements ESG

(NEWSManagers.com) - La société de gestion londonienne Man Group redouble d'efforts en matière d'investissement responsable avec la nomination de Robert Furdak en qualité de responsable des investissements pour les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le gestionnaire avait dévoilé un outil d'analyse ESG en juillet dernier.

Robert Furdak est basé à Boston et rattaché à Sandy Rattray, responsable des investissements de Man Group. Il sera en charge de superviser toutes les initiatives de la firme liées à l'investissement responsable. Son rôle, nouvellement créé, implique aussi d'aider les détenteurs d'actifs externes à développer et analyser leurs politiques en matière d'ESG et de mettre en oeuvre des solutions pour concrétiser les efforts de Man Group dans le domaine du " stewardship" et de l'engagement entreprise.

De plus, Robert Furdak présidera le comité d'investissement responsable de Man Group et continuera de représenter le gestionnaire britannique au sein du comité de conseil sur le risque macro-économique des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Avant sa promotion, Robert Furdak était co-responsable des investissements de l'activité d'investissement quantitatif de Man Group, Man Numeric, qu'il a rejoint en 1997. Il y dirigeait également le comité d'investissement et y a développé le modèle propriétaire de la firme sur les critères ESG. L'intégration des critères ESG touche actuellement 90% des encours de Man Numeric.