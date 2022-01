Man Group lance un nouveau pôle pour les institutionnels

(NEWSManagers.com) - La société de gestion britannique Man Group a annoncé le lancement d'une initiative, Capital Asset Solutions (CAS), au sein de sa division Man Solution Limited.

Cette initiative vise à développer et gérer une stratégie crédit multi-actifs allouant aux marchés de dette publique et privée pour le compte d'investisseurs institutionnels, en premier lieu les fonds de pension, assureurs et le segment wholesale. CAS proposera en outre des partenariats aux assureurs pour développer des solutions de gestion de leurs actifs et de leur passif.

CAS est dirigé par Dan Robinson et Stephan Muecke, tous deux récemment embauchés par Man Group. Le premier était précédemment directeur des investissements en Europe de CIFC Asset Management après avoir travaillé chez Apollo Global Management en tant que directeur européen du crédit liquide et chez Oaktree Capital. Le second travaillait chez Swiss Re et est passé par Oaktree Capital et Merrill Lynch. Ils seront rejoints par d'autres professionnels, précise Man Group.

A fin septembre 2021, Man Group gérait 139,5 milliards de dollars.