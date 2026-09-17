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Man Group bien orienté grâce à un relèvement à l'achat chez UBS
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 14:10
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Man Group grimpe de 5,8% à 335 GBX et surperforme ainsi largement la tendance à Londres ( 0,5% pour le FTSE 100), soutenu par un relèvement de recommandation de la part d'UBS, qui met en avant une performance solide de sa filiale AHL.

La banque helvétique a relevé sa recommandation sur la société britannique de gestion active d'actifs de "neutre" à "acheter", avec un objectif de cours rehaussé de 335 à 365 GBX, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 15% pour le titre par rapport au dernier cours de clôture.

UBS met en avant des chiffres "impressionnants" affichés depuis début août par AHL, la filiale de Man Group spécialisée dans les stratégies d'investissement systématiques, des chiffres qui devraient, selon la banque, "entraîner des relèvements des consensus du BPA dans les semaines à venir...".

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