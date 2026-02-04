 Aller au contenu principal
Man Group accueille l’ex DG de HSBC Bank dans son conseil d’administration
information fournie par Agefi Asset Management 04/02/2026 à 08:00

Man Group vient de nommer Colin Bell administrateur non exécutif, à compter du 1 er mars 2026. L’intéressé rejoindra aussi le comité d’audit et des risques et le comité des nominations et de la gouvernance.

Précédemment, Colin Bell a notamment été directeur général de HSBC Bank et HSBC Europe, entre 2021 et 2024. Avant cela, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la banque, qu’il a rejoint en 2016. Colin Bell a aussi travaillé chez UBS.

Colin Bell est actuellement administrateur non exécutif de Serendipity Capital, une société de capital-risque spécialisée dans les investissements à long terme dans les technologies disruptives, et de Starling, une banque numérique basée au Royaume-Uni. Il siège également au conseil d’administration d’Oxford Quantum Circuits, leader mondial dans le domaine de la technologie quantique, et a précédemment siégé au conseil d’administration de la société britannique Fintech Quantexa.

