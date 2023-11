Malteries Soufflet devient leader mondial pour "accompagner la croissance" de la bière

Malteries Soufflet devient mercredi le plus gros producteur mondial de malt avec le rachat de l'australien United Malt Group (UMG), une opération qui lui permet d'"accompagner la croissance du marché de la bière" et ses évolutions, explique le directeur général de sa maison mère InVivo à l'AFP.

( AFP / PATRICK HERTZOG )

Deux grandes tendances se dessinent chez les amateurs de la boisson, détaille Thierry Blandinières: la montée en gamme vers une bière pure malt et la bière sans alcool, "dans laquelle on met plus de malt pour le goût".

En combinant Malteries Soufflet et United Malt, "on a maintenant une grande plateforme internationale avec 15% de parts de marché du malt", ingrédient essentiel pour la bière produit principalement à partir d'orge, "et des savoir-faire complémentaires", dit-il.

Cela permettra "d'accompagner, même si c'est un peu plus difficile aujourd'hui, la croissance du marché mondial de la bière", remarque le dirigeant.

Selon le cabinet spécialisé IWSR, la consommation de bière se reprend progressivement depuis une chute au début de la pandémie et devrait croître en volume de 1% à 2% en 2023.

"Des marchés comme l'Europe et les Etats-Unis, plus matures, ont moins de croissance que des marchés en développement comme en Afrique, au Brésil ou en Inde", remarque Thierry Blandinières.

Le rachat de United Malt ne s'accompagnera pas de restructuration, de suppressions d'emploi ou de fermetures de site puisque les deux groupes se complètent, assure le responsable.

En termes géographiques, en acquérant United Malt, Malteries Soufflet "entre au Etats-Unis, au Canada et en Australie, ainsi que sur le marché de la distillerie au Royaume-Uni", notamment avec les fabricants de whisky en Ecosse. Le nouveau groupe comptera 41 sites dans 20 pays qui produiront 3,7 millions de tonnes de malt.

En termes de clientèle, Malteries Soufflet est très orienté vers les grands brasseurs internationaux tandis que United Malt "a la spécificité d'être une distributeur s'adressant aux brasseries artisanales, notamment aux Etats-Unis".

A la tête d'InVivo depuis 2013, Thierry Blandinières a finalisé le rachat de l'entreprise Soufflet fin 2021, faisant alors de la maison mère un géant de l'agriculture au chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros et 14.500 salariés, avec des activités de courtage de grains, de ventes de produits pour les agriculteurs, d'agro-alimentaire et de distribution avec par exemple les magasins Jardiland.

Il avait engagé des discussions avec United Malt quelques jours seulement après cette opération.

Après plus d'un an de négociations, Malteries Soufflet a finalement annoncé en mars son intention d'acquérir son concurrent australien pour un montant de 1,5 milliard de dollars australiens (environ 900 millions d'euros).

"On n'a pas eu de problèmes avec les autorités de la concurrence" au vu de la complémentarité des deux entreprises, souligne Thierry Blandinières.

L'opération se finalise mercredi par le retrait de United Malt de la Bourse de Sydney.

"On a la bonne taille maintenant", estime le directeur général.

Pour la suite, "notre idée est peut-être de faire des petites acquisitions ciblées dans d'autres pays" ou des investissements dans des projets comme l'ouverture en Afrique du Sud d'une malterie prévue d'ici deux ans en partenariat avec Heineken.

Pour les agriculteurs français, l'opération "va sécuriser la production" d'orge brassicole dans le pays, assure Thierry Blandinières.

Le groupe va "inciter" ses partenaires existants à augmenter leurs volumes et tenter de convaincre de nouveaux partenaires de cultiver la céréale "en leur disant qu'il y a des opportunités de croissance à saisir", dit-il.