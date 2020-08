Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-Les médiateurs ouest-africains prêts à accorder un an à la junte au pouvoir Reuters • 26/08/2020 à 19:14









ABUJA, 26 août (Reuters) - Les médiateurs de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se sont dits prêts à accepter un gouvernement de transition au Mali pour une période d'un an maximum à la suite du coup d'Etat militaire contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, la semaine dernière, a déclaré mercredi la présidence nigériane dans un communiqué. "Le gouvernement provisoire organiserait ensuite des élections pour rétablir pleinement l'ordre constitutionnel", a-t-elle ajouté, à l'issue d'une réunion entre le président nigérian Muhammadu Buhari et le chef de la délégation. Le président malien a annoncé le 19 août sa démission et la dissolution du parlement au lendemain de son arrestation par les putschistes, qui ont pris le pouvoir dans un pays déjà fragilisé par une insurrection djihadiste. (Felix Onuah; version française Claude Chendjou, édité par)

