Mali-L'armée a repris le contrôle d'un village aux mains de djihadistes

DAKAR, 23 octobre (Reuters) - L'armée malienne a annoncé jeudi avoir repris le contrôle d'un village de plus de 2.000 habitants situé dans le centre du pays qui était assiégé depuis deux semaines par des combattants islamistes présumés. Le siège avait débuté après l'enlèvement de plusieurs personnes à Farabougou, pour la plupart des fermiers de l'ethnie Bambara, par les extrémistes islamistes. Un témoin avait rapporté que les soldats maliens n'étaient pas parvenus à accéder au village du fait de fortes pluies ayant rendu les routes impraticables. Dans le communiqué diffusé jeudi, l'armée a indiqué avoir bénéficié d'un appui aérien lui ayant permis d'atteindre cette zone reculée. (Bate Felix; version française Jean Terzian)

