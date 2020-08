Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mali-Des coups de feu signalés sur une base militaire aux abords de Bamako Reuters • 18/08/2020 à 14:49









(Avec déclarations sur l'évacuation de la télévision publique) BAMAKO, 18 août (Reuters) - Des coups de feu ont été entendus mardi sur une base militaire aux abords de la capitale du Mali, Bamako, a-t-on appris auprès de l'ambassade de Norvège et de source proche des services de sécurité qui ont signalé une possible mutinerie. Ces sources ont déclaré avoir entendu des coups de feu à la base militaire de Kati, à environ 15 km de Bamako, où une mutinerie avait eu lieu en 2012, suivie par un coup d'État. Une source responsable de la sécurité d'Organisations non gouvernementales (ONG) au Mali a déclaré à son tour que des coups de feu avaient également été entendus près du bureau du Premier ministre. Le siège de la télévision publique ORTM a été évacué, a déclaré Kalifa Naman, l'un de ses responsables. Aucune attaque n'a été signalée contre cette télévision, qui diffusait comme d'habitude des programmes enregistrés. "L'ambassade a été informée de la mutinerie au sein des forces armées et des troupes sont en route pour Bamako. Les Norvégiens doivent faire preuve de prudence et rester de préférence chez eux jusqu'à ce que la situation soit clarifiée", conseille l'ambassade de Norvège sur place. "Oui, mutinerie. Les soldats ont pris les armes", a déclaré de son côté une source au sein des services de sécurité. Le Mali connaît depuis juin des manifestations d'envergure contre le président Ibrahim Boubacar Keita, jugé par ses opposants incapable de rétablir la sécurité dans le pays et de remédier à la corruption. L'ambassade de France à Bamako a également recommandé mardi à ses ressortissants de rester chez eux. (Tiemoko Diallo, Paul Lorgerie, David Lewis et Aaron Ross, version française Jean-Philippe Lefief et Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

