Mali-Démission du président Keita après la mutinerie militaire

BAMAKO, 19 août (Reuters) - Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a annoncé mardi soir qu'il démissionnait et qu'il dissolvait le parlement suite à son arrestation plus tôt dans la journée par des soldats mutins. "Je ne veux pas que du sang soit versé pour me maintenir au pouvoir", a-t-il dit lors d'une brève allocution diffusée par la télévision publique. Keita, de même que plusieurs membres du gouvernement, ont été arrêtés suite à la mutinerie de soldats sur la base militaire de Kati, aux abords de la capitale Bamako, aggravant la crise dans laquelle est plongé le pays, confronté à une insurrection djihadiste et une vague de protestations. (Paul Lorgerie et Aaron Ross; version française Jean Terzian)

