Malgré les conflits, le tourisme mondial signe un record historique en 2025
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 12:45
Le WTTC (World Travel & Tourism Council) rapporte que la contribution des voyages et du tourisme au PIB mondial a atteint un niveau record de 11 600 MdsUSD en 2025, soit 9,8% de l'économie mondiale, avec une croissance de 4,1%, nettement supérieure à celle du PIB global (2,8%).
Le secteur a également soutenu 366 millions d'emplois, représentant 10,9% de l'emploi mondial et près d'un tiers des créations de postes.
L'activité a été marquée par 1,54 milliard d'arrivées internationales, soit environ 4,2 millions de voyageurs par jour, dépassant les niveaux pré-pandémie.
Sur le plan régional, l'Asie-Pacifique affiche la plus forte progression avec une hausse de 8,1% et un PIB touristique de 3 290 MdsUSD, portée par la reprise des flux internationaux. À l'inverse, l'Amérique du Nord enregistre une croissance plus limitée de 1%, avec 3 055 MdsUSD, reflétant une reprise plus lente et des contraintes structurelles.
Au final, "le secteur a connu sa meilleure année, démontrant sa résilience et sa capacité à dépasser la croissance mondiale", a commenté
Gloria Guevara, directrice générale du WTTC.
Malgré cette dynamique, les disparités régionales persistent, dans un contexte où l'accessibilité, les capacités et les politiques publiques continuent d'influencer la trajectoire du secteur.
Témoignant de la bonne santé du secteur Voyage & Tourisme, plusieurs titre de géants du secteur ont connu une progression à deux chiffres depuis le début de l'année avec par exemple 42% pour Melia Hotels, 23% pour Getlink, 18% pour Marriott ou encore 15% pour Hilton.
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