Malgré des ventes décevantes, Tesla ne manque pas de relais de croissance et de bénéfices

Le logo de Tesla sur un véhicule de la marque. (Crédit: Paul Hudson / Flickr)

L'action a perdu une centaine de dollars par rapport à ses recents plus hauts mais elle évolue toujours 56 % au-dessus des cours affichés avant l'élection de Donald Trump. Les projets d'Elon Musk dans les robotaxis et la conduite autonome, et la possibilité de toucher de l'argent d'autres constructeurs voulant réduire leurs émissions polluantes pour ne pas payer d'amendes, soutiennent les cours.

La folie qui avait propulsé l'action Tesla tout près des 500 dollars mi-décembre (plus haut de 488 dollars le 18 décembre), le marché pariant sur tous les avantages que pourrait tirer le groupe de la proximité entre Elon Musk, son patron, et Donald Trump, s'est calmée: l'action a depuis perdu une centaine de dollars. Deux explications à cela, des prises de bénéfices après un quasi doublement du cours depuis l'élection de Donald Trump et l'annonce, le 2 janvier, d'une légère baisse du nombre de voitures produites et livrées en 2024

Toutefois le titre évolue toujours 56% au-dessus de ses niveaux pré-électoraux. Les analystes de Bank of America attribuent cela aux autres activités ou projets du groupe, comme le Cybercab (robotaxis) ou le système de conduite autonome (FSD), dont l'adoption pourrait être plus facile avec la présence d'Elon Musk dans l'équipe présidentielle. Dans leur modèle, le métier de constructeur de voiture ne représente que 16% de la valeur boursière de Tesla.

Une autre activité annexe devrait venir gonfler les bénéfices du groupe en 2025 : la constitution d'un «pool» avec d'autres groupes automobiles pour leur permettre de respecter la réglementation Cafe, qui abaisse de 15% les émissions de CO2 de l'ensemble des véhicules qu'ils vendent en Europe sous peine de payer de très lourdes amendes. En mutualisant, comme le permet la commission européenne, le calcul de leur émission avec Tesla, dont la totalité des ventes est électrique et donc zéro émission, des groupe commercialisant encore trop de modèles thermiques évitent ces pénalités puisque ce sont alors les données du pool et non de chaque constructeur qui sont prises en compte. Toyota, Ford,Mazda et Stellantis devraient donc s'allier avec Tesla qui devrait ainsi empocher des centaines de millions d'euros.

Nous avions conseillé en décembre un achat en baisse sous les 380 dollars qui a pu être exécuté en début d'année. On peut encore se placer sur les niveaux actuels. Objectif : 470 dollars.