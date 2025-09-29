Malaysia Aviation Group annonce un partenariat numérique avec Adobe, Google, Skyscanner et Visa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Malaysia Aviation Group, l'opérateur de la compagnie nationale Malaysia Airlines, a annoncé lundi une collaboration avec Adobe, Google, Skyscanner et Visa pour ses services de réservation de voyages en ligne.
