Malakoff Humanis vise l’acquisition de Sienna Gestion et de Sienna Private Credit
information fournie par AOF 03/10/2025 à 10:34

(AOF) - Malakoff Humanis entre en négociations exclusives avec GBL pour l’acquisition de Sienna Gestion (activité d’actifs cotés) et de Sienna Private Credit. Ces activités de gestion cotée et de dette privée ont vu leurs encours augmenter de plus de 20% par an, depuis 3 ans, pour atteindre près de 33 millions d'euros. A l’issue de cette opération, soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités compétentes, Malakoff Humanis constituerait une activité de gestion d’actifs intégrant une compétence de gestion de dette privée.

Malakoff Humanis réaffirme également sa stratégie de continuer à s'appuyer sur d'autres partenaires pour ces activités.

