Malaisie-L'ancien PM jugé coupable de corruption dans l'affaire 1MDB

(Précisions; production photo/TV à disposition) KUALA LUMPUR, 28 juillet (Reuters) - L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable mardi de l'ensemble des sept chefs d'accusation de corruption le visant dans le cadre du scandale lié au fonds souverain malaisien 1MDB. Cette affaire historique est considérée comme un test pour le pays d'Asie du Sud-Est dans ses efforts pour endiguer la corruption et pourrait avoir d'importantes répercussions politiques. Le juge de la Haute cour de Kuala Lumpur, Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, a déclaré que le parquet avait réussi à démontrer les faits au-delà de tout doute raisonnable. Najib Razak était accusé notamment de blanchiment d'argent, abus de pouvoir et abus de confiance pour avoir reçu illégalement près de 10 millions de dollars de la part d'une filiale du fonds 1MDB. Il a nié toute malversation. L'ancien Premier ministre, interdit de se représenter aux élections de 2018, encourt des amendes et des peines d'emprisonnement de 15 ans à 20 ans pour chacun des actes d'accusation. Les avocats de Najib Razak cherchent à retarder l'audience de verdict. Razak avait préalablement annoncé qu'il ferait appel de toute condamnation auprès du tribunal fédéral. (Rozanna Latiff; version française Jean Terzian)

