Makheia remporte deux prix aux Grands Prix Top Com Consumer 2021 avec la Fédération Française des Diabétiques et Danone Nutricia Africa & Overseas

Les vingt-deuxième TOP/COM GRANDS PRIX Consumer ont dévoilé leur palmarès la semaine dernière.

Leur objectif est de mettre en valeur les stratégies et les actions de communication des marques et des produits de consommation grand public, dans leurs démarches commerciales et promotionnelles.

Makheia remporte deux nouveaux prix lors de cette édition :

Un premier trophée d'argent pour le consumer magazine de la Fédération Française des Diabétiques signé par notre agence Sequoia.

Et un second trophée d'argent pour la plateforme digitale de Danone Nutricia Africa & Overseas signée par notre agence Big Youth.