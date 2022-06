Makheia - Publication du rapport annuel 2021 du Groupe AGRICA

Sequoia, l’agence Corporate & Content du Groupe Makheia, avait remporté en mars la réalisation du rapport annuel 2021 du Groupe AGRICA, l’acteur de référence de la protection sociale complémentaire dédié au monde agricole



Le rapport vient de paraître, et est disponible ici : https://statics.groupagrica.com/agriprev/public/2022-06/MEL_AGRICA_RA_2021_V2.pdf



Pour cette nouvelle édition, l’idée était de souligner la dynamique de transformation du Groupe, sa capacité d’adaptation et ses grands engagements.

Sequoia a imaginé un support clair, structuré, au graphisme épuré et une iconographie faisant la part belle aux images authentiques et « terrain », qui offre une lecture rythmée et confortable.

Destiné au grand public, aux administrateurs et délégués du Groupe, il sera diffusé à compter de cette semaine.