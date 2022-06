Makheia orchestre la communication des 60 ans du Groupe Pierre Fabre

Mademoiselle Scarlett, l’agence de Communication Marketing du Groupe Makheia, a été sélectionnée par le Groupe Pierre Fabre pour imaginer le plan de communication qui célèbre ses 60 ans (1962 • 2022).



L’agence a créé l’identité globale autour du concept « Pierre Fabre, 60 ans à prendre soin de chacun » et mis en oeuvre un dispositif multi-canal et mixed media qui fait la part belle au storytelling.

Diffusé en France et à l'international, le dispositif retrace de façon thématique et créative les 60 ans du Groupe, de sa création à son internationalisation, et comporte :



- Une exposition immersive au Château du Carla (siège social des Laboratoires Pierre Fabre) dont la scénographie mixe chapitres textuels, vidéos narratives, compositions graphiques et objets cultes.

- Une série de 6 vidéos en animation stop motion qui aborde les thèmes chers au Groupe (les racines, l’ancrage local, la naturalité, l’esprit collectif, les grands succès, l’international), destinée à la communication interne et aux réseaux sociaux

- Un kit de communication pour permettre aux filiales du monde entier de s’approprier ce temps fort.

- Une campagne presse (spécialisée et généraliste)