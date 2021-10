Makheia - Notre agence Mademoiselle Scarlett lance LIVEX®

Mademoiselle Scarlett lance LIVEX®, le dispositif qui dynamise l’expérience client et convertit l'engagement en ventes.



Parmi les nouvelles pratiques retail qui ont vu le jour durant la crise sanitaire, le live shopping s’est démarqué pour son fort potentiel à convertir l'engagement en ventes.

C’est de ce phénomène à succès que Mademoiselle Scarlett, l'agence de Communication Marketing du Groupe Makheia, s’est emparée pour créer son nouveau format : LIVEX®.



Solution augmentée du live shopping, LIVEX® permet d'expérimenter une nouvelle façon de vendre des produits, de générer des leads, de créer de la valeur et de booster la notoriété de marque. Ce format permet de créer une nouvelle trame narrative, d’interagir avec les audiences en temps réel et d’élargir les communautés.



Plus qu’une expérience de e-commerce, LIVEX® est un dispositif de brand content complet proposé sous la forme d’une solution clé en main :

- en amont / la conception et la création (stratégie de communication, médiatisation, influence, assets créatifs, script, scénographie)

- en direct / la réalisation et la diffusion (live expérience, stream vidéo, modération et CM)

- en aval / l’activation et l’analyse (programmation éditoriale, exports multi-formats, outils web marketing, publication social media, bilan quanti et quali).



Envie d'en savoir +++ ? https://www.mademoisellescarlett.fr/expertise/