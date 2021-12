Makheia - New Business pour notre agence Mademoiselle Scarlett

Mademoiselle Scarlett (Makheia Group) signe la nouvelle identité de CFDP, assureur indépendant de protection juridique.



CFDP, Protection Juridique Indépendante, a choisi Mademoiselle Scarlett, l’agence de communication marketing du Groupe Makheia pour l’accompagner dans l’expression de sa raison d’être au travers sa nouvelle identité.



L’agence a également travaillé sur la plateforme de marque, l’identité et le territoire graphique, et prépare la refonte du site internet ainsi que la campagne de publicité.





Le nouveau logo souligne l’ouverture d’esprit, la volonté d’être en mouvement, d’innover, pour toujours mieux accompagner ses clients.

Une nouvelle signature enrichit ce bloc marque : CFDP Protection Juridique Indépendante.

Cette signature proclame avec force la singularité de l’entreprise, à savoir : l’Indépendance, qui garantit sa liberté d’action et préserve ses clients des conflits d’intérêts.